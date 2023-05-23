Meteoroloji'den bu bölgeler için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç Mahallesi'nde, balıkçı Adem Yılmaz ile 12 yıllık dostluklarıyla tanınan "Yaren" leylek, göl manzaralı yeni yuvasında yavrularıyla görüntülendi.

Yaren, "Avrupa Leylek Köyü" Eskikaraağaç'ta, bu sene Yılmaz'ın evinin yanına taşınan yuvasında 4 yavru dünyaya getirdi.

Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Uluabat Gölü manzaralı yuvalarında Yaren, eşi "Nazlı" ve yavrularının görüntülerini kaydetti.

Yaren leylek ile eşi, bu yıl doğan yavrularıyla gün boyu nöbetleşe yakından ilgileniyor.

Yavruları, yağmurdan ve güneşten koruyan leylek ailesi, dönüşümlü olarak avlanmaya çıkıp topladıkları besinleri yuvalarına taşıyor.

Her yıl leylek festivalinin yapıldığı, Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliğinde temsil eden Eskikaraağaç'ın maskotu haline gelen Yaren Leylek, köyün turizmine de ciddi katkı sağlıyor.

Yaren leylek ve ailesi, Karacabey Belediyesinin açtığı "yarenleylek.com" web adresinden 24 saat izlenebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.