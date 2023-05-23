Mudanya'da zeytin üreticilerine doğru üretim teknikleri eğitimi verildi

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BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, çiftçilerin zeytin üretiminde uygulaması gereken doğru teknikler konulu eğitim programı düzenledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen eğitim programında, zeytinde budama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla entegre mücadele, hasat teknikleri, sofralık zeytin ve zeytinyağı işleme, paketleme, muhafaza, zeytinde organik ve iyi tarım uygulamaları hakkında bilgiler verildi.

Eğitim programında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, zeytin üretimi ve kalitesinin artırılması için il ve ilçe müdürlüklerince görevli personelle araştırma enstitülerinden uzmanların eğitici olarak katıldığı bilgilendirme ve eğitim çalışmaları düzenlediklerini belirtti.

Programa, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ, Mudanya Ziraat Odası Başkanı Erdoğan Yıldız, Zeytin Kooperatifi Başkanı Cüneyt Soylu, AK Parti İlçe Başkanı Orhan Samast, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.



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