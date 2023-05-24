Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa Küçükbalıklı'da konuştu:

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ona buna cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıttılar. Şimdi Ümit Özdağ ile bir araya gelmişler. Ona İçişleri Bakanlığı vereceklermiş, kurum kuruluşları vereceklermiş. Zannediyorlar ki bu kirli pazarlıklarla milletimizin iradesini satın alabilirler. Bu milletin iradesi satılık değil." dedi.

Bursa'da seçim çalışmaları kapsamında "Anadolu kırmızısı" rengi Togg ile Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ne gelen Varank, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, uzun bir kampanya dönemi geçirdiklerini hatırlattı.

Bu süreçte karşılarında kendilerine rakip olduğunu iddia eden bir koalisyonun bulunduğunu söyleyen Varank, "Yola nasıl çıktılar? 'Bu millet Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni istemiyor. Onun için biz geleceğiz. Mecliste çoğunluğu alacağız, güçlendirilmiş parlamenter sistem getireceğiz' dediler." ifadesini kullandı.

Milletin, rakiplerine yüz vermediğini kaydeden Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimiz Meclis'te 323 milletvekilini Cumhur İttifakı'na verdi. Onun için artık sistem tartışması diye bir şey kalmadı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi artık tescillendi. Milletimiz bu sistemle yoluna devam edecek. Karşımızdaki koalisyonun bir cumhurbaşkanı adayı vardı değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu. Bu dönemde farklı vaatlerde bulundu. 'Ben onu yapacağım, bunu yapacağım' dedi ama söylediği işlerin tamamı için kanun çıkarması gerekiyor. Peki Meclis kimde? Cumhur İttifakı'nda. Artık o vaatlerinin hiçbirini yerine getirme şansı kalmadı."

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, beyhude bir çaba içinde olduğunu belirten Varank, "Sadece vaatleriyle ilgili Meclisin desteğine ihtiyacı yok. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bütçe Meclisten geçiyor. Artık Meclisten bir bütçe geçirme şansı da kalmadı. Çünkü Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda. Dolayısıyla bu aziz millet, değerli vatandaşlarımız zaten bu ülkede bir kriz olmasın, bu ülke ahenkle, istikrarla yoluna devam etsin diye Mecliste kime desteğini verdiyse cumhurbaşkanlığında da ona desteğini verecek." diye konuştu.

- "Bu millet iradesini inandığına, güvendiğine teslim ediyor"

Muhalefetin, hangi işi yapmaya kalktılarsa kendilerinin karşına dikildiğini vurgulayan Varank, şunları söyledi:

"Biz bu muhalefetin aklına uysaydık Bursa'ya bir şehir hastanesi kazandırabilir miydik? Biz Karadeniz'de doğal gaz ararken bizimle dalga geçiyorlardı. 'Hani doğal gaz buluyordunuz, nerede bu doğal gaz?' diyorlardı. Şimdi bu ay doğal gaz faturaları evlere geliyor. Ne yazıyor faturada? 'Sıfır lira. Bu fatura Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödenmiştir' yazıyor. Sadece bu ay değil, önümüzdeki 12 ay boyunca 25 metre küpe kadar doğal gaz bedava. Peki bu nasıl oldu? Cumhurbaşkanımız dedi ki 'Biz madem bu doğal gazı keşfedeceğiz. Kendi gemilerimizi alalım, kendi gayretimizle Karadeniz'de bunu arayalım. Allah'ın izniyle bulursak bu refahı milletimizle paylaşalım'. Biz bunların aklına uysaydık Karadeniz'de doğal gaz keşfedemezdik. İş bilenin, kılıç kuşananın. Sayın Cumhurbaşkanımızın hizmetleri, bu ülke için yaptıkları ortada. İnşallah 28 Mayıs'tan sonra da hep beraber Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Çok daha aydınlık, çok daha müreffeh bir Türkiye'yi, Bursa'yı hep beraber inşa edeceğiz."

Kendilerinin hiçbir zaman pazarlık siyaseti içinde olmadıklarını dile getiren Varank, şu görüşleri paylaştı:

"Biz kimseye 'Sana bakanlık vereyim, sana şuradan bir kurumu vereyim, şuradan milletvekili transfer edeyim' demedik. Bu işlerin içerisine hiçbir zaman girmedik. Ama karşımızdakiler hep kirli pazarlıkların içerisinde oldu. Ona buna cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıttılar. Şimdi Ümit Özdağ ile bir araya gelmişler. Ona İçişleri Bakanlığı vereceklermiş, kurum kuruluşları vereceklermiş. Zannediyorlar ki bu kirli pazarlıklarla milletimizin iradesini satın alabilirler. Bu milletin iradesi satılık değil. Bu millet, iradesini inandığına, güvendiğine teslim ediyor. Bu millet, oyunu beğendiğine, samimi bulduğuna veriyor. Siz hiçbir zaman bu milletle yol yürüyemediniz ki beraber olamadınız ki millete kendinizi ifade edip onları ikna edemediniz ki bu millet size oy versin. Onun için bu seçimde de onlar boyunun ölçüsünü alacak. Cumhuriyet Halk Partisine, Millet İttifakı'na samimiyetle oy veren vatandaşlarımıza da gerçekten çok üzülüyorum. Adam 11 seçimdir kaybediyor yine Cumhuriyet Halk Partisinin başında genel başkan. Onun için samimiyetle bu Cumhuriyet Halk Partisine oy veren vatandaşlarıma da diyorum ki eğer siz değişim istiyorsanız önce başınızdaki Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir değiştirin. Onunla gidebileceğiniz bir yol yok."

- "Seçimi kazanmanın mutluluğunu yaşayın"

Bugüne kadar 11 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun 12. seçimi de kazanamayacağını ifade eden Varank, şunları kaydetti:

"Kılavuzu Kemal Kılıçdaroğlu olanın hali ortada. Onun için değişim istiyorsanız önce Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başlayın, onu bir değiştirin. Biraz daha ayakları yere basan, yalan söylemeyen, milleti aldatmayan bir genel başkan seçip onunla yolunuza devam edin. Ama ben bir şey daha söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisine samimiyetle oy verenler de hayatlarında bir kere başarmanın, seçim kazanmanın mutluluğuna ersinler. Onun için onlara da diyorum ki gelin bu seçimde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verin, hayatınızda bir kere seçim kazanmanın mutluluğunu yaşayın. Hem başınızdakinden kurtulun hem de hayatınızda bir kere şu seçimi kazanmanın mutluluğunu yaşayın."

Bakan Varank, 29 Mayıs'ta farklı bir fetih gününe erişeceklerini belirterek, "Vatandaşlarımız, 28 Mayıs'ta sandıklara gidecek, takdirini kullanacak, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah tekrar cumhurbaşkanı yapacak. Biz buna inanıyoruz. Rehavete kapılmak yok. Mutlaka sandığa gideceğiz. Sandığa gitmekle kalmayacağız oyumuza da sahip çıkacağız. Her bir vatandaşımızın sandıklar açılırken, oylar sayılırken kendi oyunu izlemeye yetkisi var." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da katıldı.

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