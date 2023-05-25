Osmangazi Akpınar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm başlıyor

BURSA (AA) - Bursa'da riskli alan ilan edilen Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi'ndeki 1050 Konutlar'da, kentsel dönüşüm projesi kapsamında hak sahipleri ile inşaat firması arasında noter huzurunda ilk imzalar atıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesince kentsel dönüşüm alanı ilan edilen 300 dönüm araziye yayılmış 116 ayrı parseldeki konut bloklarının hak sahipleri, her binanın kendi parselinde yerinde dönüşümünü sağlamayı planlayan firmayla ilk blokun resmi sözleşmesini imzaladı.

Akpınar Mahallesi'nde örnek dairenin de hazırlandığı alanda gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör, öncelikle Menekşe Apartmanı'nı dönüştüreceklerini bildirdi.

Yaklaşık 2,5 aylık süreçte daire sakinleriyle uzlaşıp protokol imzaladıklarını belirten Bakgör, projede tünel kalıp tekniği ile blok kaba yapısını inşa edeceklerini dile getirdi.

Yapı güvenlik standartlarının büyük depremlere dayanıklı olmasının yanında, kısa sürede teslimatla lüks ve konforlu olacağını vurgulayan Bakgör, şunları söyledi:

"Akpınar Mahallesi'nde kentsel dönüşümle ilgili noter huzurunda ilk imzaları attık. Daire sakinlerinin uzlaşı ve ortak kararıyla herhangi bir gönül kırgınlığı olmadan ortak bir protokol imzaladık. Kısmet olursa, çok kısa sürede Büyükşehir Belediyesince riskli olan bu bölgede, karot testlerimizi alarak en kısa sürede imalat ve teslimatlarımızı gerçekleştireceğiz. Bakyapı olarak burada öncülük ettiğimiz için gururluyuz. Çok kısa zamanda bölgenin tamamında, blokların temsilcileri ve sakinlerinin tamamıyla görüşmeleri sağlayacağız, imzaların devamı gelecek.



Bir mottomuz var: Akpınar dönüşüyor, yerinde güzelleşiyor. Birebir her parselin kendi alanında dönüşümünü kendi parselinde gerçekleştireceğimiz, Türkiye'ye örnek olacak bir proje olacak bu. Burası Bursa'nın ötesinde, Marmara Bölgesi'nde çok değerli bir kentsel dönüşüm alanı olarak özel bir nokta. Yaklaşık 300 dönümlük bir arazide, 116 farklı parselde bu dönüşüm gerçekleşiyor. Umarım bu sonuç büyük büyük kazanımlar elde edilmesine vesile olur."



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