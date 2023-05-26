Kız Hafızlık Proje Okulu, cami ve kütüphanede eğitim verecek

BURSA (AA) - MUSTAFA YILMAZ - Bursa'daki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İmam Hatip Ortaokulu, Kız Hafızlık Proje Okulu derslerini, kampüsündeki modern mimarisiyle dikkati çeken camisi ve yeni yapılan kütüphanesinde verecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Kampüsü'nde yer alan TOBB İmam Hatip Ortaokulu "Kız Hafızlık Proje Okulu", lise kısmı ise "Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu" ilan edildi.

Ortaokul ve lisesinde 1100 öğrencisi bulunan okul, yeni açılan bölümleriyle eğitim çeşitliliğine katkı sağlayacak.

Kampüste modern mimarisiyle dikkati çeken BTSO Camisi'nin alt katına, okul müdürü Ertuğrul Şengül tarafından hayırseverlerin yardımlarıyla kütüphane yaptırıldı. Kütüphanede öğrenciler hem proje hazırlayacak hem ders çalışabilecek hem de matematik müzesi, akıl oyunları ve robotik kodlama bölümlerinde kendilerini geliştirebilecek.

Caminin üst katında yapılması planlanan 6 sınıfta ise kız hafızlar, okulda aldıkları Kur'an derslerinin yanı sıra ezber ve benzeri çalışmalarını gerçekleştirebilecek.

TOBB İmam Hatip Lisesi Müdürü Ertuğrul Şengül, AA muhabirine, proje okul seçilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

- Kız Hafızlık Proje Okulu

Bursa'da daha önce 2 farklı okulda hafızlık eğitimi verildiğini anımsatan Şengül, Kız Hafızlık Proje Okulu'nun bu yıl eğitim öğretime başlayacağını duyurdu.

Hafızlık eğitiminin 5. sınıftan itibaren yapılacağını aktaran Şengül, şunları söyledi:

"Tamamen fen derslerindeki başarısını ölçen bir imtihanla öğrencilerimiz seçiliyor. Hafızlık yapmak isteyen öğrenci, veli ve bunların eğitiminin uygunluğunu tespit eden hoca üçlemesiyle öğrencilerimiz seçiliyor. Yazın okul başlayana kadar altı haftalık veya sekiz haftalık bir eğitim sürecimiz var. Bu sürede öğrenci, veli ve öğretmenin üçünün bir arada olumlu görüş belirtmesi lazım. Öğrenci ve velisinin istemesi, öğretmenin de 'Evet bu öğrencimiz hafızlığı yapabilir.' diyebilmesi gerekiyor. Okulda yoğunlaştırılmış Kur'an-ı Kerim dersi görüyoruz. Bu medreselerden gelen veyahut da şimdiye kadar camilerde uygulanan sistemden biraz daha modern ve öğrenciyi sıkmayan bir sistem. Yoğunluğun ve yorgunluğun daha fazla öğretmenin üzerinde olduğu bir sistem. Koro sistemi dediğimiz sistemi uygulayarak öğrencilerimizin yatılı kalmadan iki seneye ulaşmayacak bir zamanda altıncı sınıfın ortasında hafızlığını ilan edebileceği, icazet imtihanına hazır olabileceği bir eğitim öğretim programı."

- Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu

Bir sonraki dönem de Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nun devreye gireceğini vurgulayan Şengül, şu bilgileri verdi:

"Bu açıdan okulumuz adeta kendi özelinde bir kampüs eğitimi vermektedir. Kütüphanemiz 1250 metrekarelik bir alanın harekete geçirilmesi niyetiyle yapılmış. Kütüphanemizi kurmamızdaki maksat, öğrencilerimizin kitaplarını alıp 'Burada biz de üç tane kitabı okuduk.' şeklinde bir faaliyet gerçekleştirmesi değil, hayatını yaratılış gayesine uygun olarak şey ve olay arasında 'Yaradan Rabb'inin adıyla' irtibat kurma kabiliyetini kazandırmaktan ibarettir. Böyle olunca hem kendisine hem çevresine hem devletine hem de bütün insanlığa faydalı bir insan olabilme temelini burada atma misyonunu üstlenmek istiyoruz. Biz bunu aynı zamanda sadece öğrencilerimiz için değil, alanı, imkanı olan bütün okullarımız için örnek bir proje olarak yaptık. Türkiye'de ilk defa bir okulda bu kadar büyük çapta kütüphane, robotik kodlama atölyesi, matematik müzesi ve akıl oyunlarının bir arada olduğu büyük bir kütüphane yaptık."

Kütüphanedeki Matematik Müzesi'ne adı verilen öğretmen Tahsin Üstündağ ve Robotik Kodlama Atölyesi'ne adı verilen Ferit Karakuzulu da söz konusu alanların oluşmasına katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Hafızlık eğitimi için başvurular 2 Haziran'a kadar alınabilecek.

- Cami ve kütüphanenin bulunduğu binanın mimari özellikleri

Direk ve kolon kullanılmadan 16 Türk devletini temsilen 16 köşeli olarak tasarlanan caminin aydınlatmasında, Allah'ın 99 ismiyle anlamlandırılan 99 led ampul bulunuyor.

Yine 16 köşeden yapılan kubbesinde hilal şekli ve ortasında Allah lafzı ile ay yıldızın yer aldığı caminin mihrabında İznik çinileri, duvarlarında Nur suresinin 35-39'uncu ayetleri yer alıyor. Duvarlarında ayrıca Allah, Hz. Muhammed ve 4 halifenin isimlerinin yazılı olduğu Selçuklu yıldızları görülüyor.

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