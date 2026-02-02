Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'daki silahlı kavganın şüphelisi yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada, kayınpederini öldüren ve eşinin kardeşini yaralayan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 18:01 Güncelleme: 02.02.2026 - 18:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'daki silahlı kavganın şüphelisi yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada, kayınpederini öldüren ve eşinin kardeşini yaralayan şüpheli yakalandı.

        Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak'ta silahlı kavgaya karıştıktan sonra firar eden Adem Ü'yü bulmak için Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Adem Ü'yü Osmangazi ilçesinde suç aleti tabancayla yakaladı.

        Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Adem Ü. ile kayınpederi Ahmet Kalkancı (69) ve kayınbiraderi Halil Can Kalkancı (37) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adem Ü, yanında getirdiği tabancayla Ahmet Kalkancı ve Halil Can Kalkancı'ya ateş etmişti. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Kalkancı hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Bursaspor, Isparta 32 Spor maçı hazırlıklarına başladı
        Bursaspor, Isparta 32 Spor maçı hazırlıklarına başladı
        Bursa 2'nci Uluslararası Spor Festivali'nin tanıtımı yapıldı
        Bursa 2'nci Uluslararası Spor Festivali'nin tanıtımı yapıldı
        Bursa ve Balıkesir'den güç birliği
        Bursa ve Balıkesir'den güç birliği
        İnegöl'de kayınbabasını öldüren damat polise teslim oldu
        İnegöl'de kayınbabasını öldüren damat polise teslim oldu
        2. Bursa Uluslararası Spor Festivali 23 Mart'ta başlayacak
        2. Bursa Uluslararası Spor Festivali 23 Mart'ta başlayacak
        Nilüfer ve Balıkesir arasında tarım köprüsü
        Nilüfer ve Balıkesir arasında tarım köprüsü