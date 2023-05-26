Bursa'da karısının yanında gördüğü kişiyi bıçakla yaralayan sanık tahliye edildi

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geçen yıl ekim ayında bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, ilk celsede tahliye edildi.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Turhan D. (50) ve olayda bıçaklanan Bayram G. (43) ile taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık Turhan D, olay günü Bayram G. ile Kent Meydanı'nda karşılaştıklarını belirterek, "Resmi nikahlı eşim Medine ile kol kola yürüyorlardı. 'Benim eşimle geziyorsun, utanmıyor musun' dedim. Bana yumruk attı. Ben de cebimde taşıdığım çakıyı çıkararak kendimi savunmak amacıyla bacağına doğru bir iki kez savurdum." dedi.

Yaşananlardan pişmanlık duyduğunu ifade eden Turhan D, tahliye talebinde bulundu.

Bayram G. ise o dönem Medine Ö'nün, Turhan D. ile ayrı yaşadıklarını, boşanma aşamasında olduklarını söyledi.

Olayı anlatan Bayram G, "Sanığı fark etmemiştim, Medine bana 'Kolla kendini' dedi. Ben ne olduğunu anlayamadan bıçaklandım, yaralandım. Şuurumu kaybettim. Sanığın oğlu Barış beni daha sonra hastanede ziyaret etti, ben de Barış ve diğer iki kardeşinin mağdur olmamaları için sanık hakkındaki şikayetimden vazgeçiyorum. Şikayetçi değilim. Halen Medine ile yaşamaya devam ediyorum. Medine ile sanık resmi olarak boşandılar. Bizim Medine ile görüştüğümüz sıralarda Medine henüz resmi olarak boşanmamıştı." diye konuştu.

Tanık olarak ifade veren Medine Ö. de Turhan D. ile evliliklerinin son 2 yılında aralarında geçimsizlik bulunduğunu belirtti.

Boşanmak için adliyeye gittiklerini anlatan Medine Ö, "Ancak adliyede beni bıraktı, 'Bir daha eve gelme' demişti. Ben de bunun üzerine Bayram G. ile yaşamaya başladım. Olay günü de biz Bayram'la çarşıya çıkmıştık, yürüyorduk. Kent Meydanı'nda lambalarda daha biz kendisini fark etmeden arkadan gelerek Bayram'ı bıçakladı. Öncesinde herhangi bir tartışma, ağız dalaşı olmadı." ifadelerini kullandı.

Müvekkilinin mağdur ile tesadüfen karşılaştığını ve aralarında çıkan tartışmada onu yaraladığını öne süren sanık avukatları ise kastının öldürmeye yönelik olmadığını, öldürmeye teşebbüs için aranan şartların da somut olayda gerçekleşmediğini savunarak, Turhan D'nin tahliyesini talep etti.

Mağdur Bayram G'nin sağlık durumuna ilişkin kati rapor alınması için gerekli sürenin beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, sanık Turhan D'nin ise tahliyesine hükmetti.

Kent Meydanı'nda 9 Ekim 2022'de Bayram G. ve o süreçte resmi nikahlı eşi olan Medine Ö. ile karşılaşan Turhan D, Bayram G'yi bıçakla yaralamıştı. Bayram G. tedavisinin ardından taburcu edilmiş, Turhan D. ise tutuklanmıştı.

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