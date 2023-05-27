Boğazköy Barajı'ndaki kirlilik iddiaları üzerine inceleme başlatıldı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'nda kirlilik iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.



İnegöl Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Boğazköy Barajı'nda vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler ve kirlilik tespitleri üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemede bulundu.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de bölgeye davet edilerek teknik inceleme talep edilmesi üzerine, yetkililer barajdan numune aldı.

Bölgeden alınan numunelerin TÜBİTAK tarafından analiz edileceği, araştırmalar sonuçlandığında kamuoyuna bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.

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