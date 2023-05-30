Bursa'da annesini öldüren, üvey kardeşini yaralayan sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı

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BURSA (AA) - Bursa'da annesini bıçaklayarak öldüren, üvey kardeşini de yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Muhammet E. ve taraf avukatları katıldı.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın annesini öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, üvey kız kardeşini öldürmeye teşebbüsten ise 17 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

Muhammet E. savunmasında, bir önceki celsede söylediklerini tekrar ettiğini belirterek, olay günü ne yaptığının farkında olmadığını iddia etti.

Sanık avukatı da müvekkilinin olay sırasında uyuşturucunun etkisinde olduğunu ileri sürerek, sanığın kendisine değer veren tek insanı kaybettiğini ve pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Nilüfer ilçesinde geçen yıl 12 Şubat'ta Muhammed E, Dumlupınar Mahallesi Emek Sokak'taki evlerinde annesi Azime A. (48) ve üvey kız kardeşi Merve A. ile tartışmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine annesi ve üvey kardeşini bıçaklayan sanık, olay yerinde bir süre sağlık ekiplerinin müdahalesini geciktirmiş, ikna üzerine teslim olup gözaltına alınmıştı.

Olayda anne Azime A. hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Merve A. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.



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