"2. Harmancık Ekolojik Kamp ve Karavan Festivali" 9 Haziran'da başlayacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Harmancık ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Harmancık Ekolojik Kamp ve Karavan Festivali", 9-11 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Harmancık Belediyesi, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ile Bursa Kamp ve Karavan Derneği işbirliğiyle "Dünya Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında organize edilen festivalde, Harmancık Uluslararası Kamp ve Karavan Alanı'na girişler 9 Haziran'da yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca dağıtılacak sıfır atık torbaları, etkinlik sonunda tartılarak duyurulacak.

Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, yaptığı açıklamada, etkinlikte çocuklara yönelik "çevre" temalı çizgi film ve atölye çalışmalarının da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ataş, 10 Haziran akşamı Retrobüs müzik grubunun konser vereceğini belirterek, "Doğa yürüyüşleri, Bursalı Şüca Okçuluk Atışları ve çeşitli aktivitelerle festivalimizi gerçekleştireceğiz. Festivale katılmak isteyen doğaseverler için sosyal medya hesaplarından paylaştığımız kayıt linki kısa sürede doldu. Yoğun ilgi gösteren doğaseverlere teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.