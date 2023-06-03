Bursa'nın Harmancık ilçesinde sağanak etkili oldu

Hastalıklı bir anne oğul ilişkisi ve trajik bir son

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Harmancık ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kepekdere, yoğun yağış nedeniyle taşarken bazı tarım arazileri ile köprüler zarar gördü.



Harmancık-Simav kara yolunda da su birikintileri nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Belediye ekipleri, yol ve arazilerde iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede yağışların sürmesi nedeniyle belediye yetkilileri vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.