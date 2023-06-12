Harmancık ilçesinde sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Harmancık ilçesinde Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi.



Harmancık Kaymakamlığı, İlçe Devlet Hastanesi ve Harmancık Belediyesi tarafından "her gün 10 bin adım" temasıyla organize edilen yürüyüş, Harmancık Belediyesi Ekolojik Tesisleri'nden başladı.



Harmancık Kaymakamı Esma Atasever, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, kurum amirleri ve çalışanlar ile öğrenci ve öğretmenler katıldığı yürüyüşü ardından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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