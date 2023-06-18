Bursa’da taşan dere kırsal mahallenin yolunu kısmen kapattı

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BURSA (AA) - Bursa’nın Harmancık ilçesinde, yoğun yağışların etkisiyle taşan dere kırsal mahalleye ulaşımı aksattı.

Kırsal Kışmalar Mahallesi’ndeki Kışmanlar Deresi, yoğun yağışların ardından taştı.

Ulaşımın sağlandığı yola kadar ulaşan sular, beraberinde getirdiği ağaç ve kayalar nedeniyle yolu kısmen kapattı.

Belediye ve Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) ekiplerinin dere sularını tahliye etmek için başlattığı çalışma sürüyor.

Araçların geçişi kontrollü sağlanıyor.

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