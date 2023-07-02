Bursa'da oto lastikçide çıkan yangın söndürüldü

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BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir oto lastik tamircisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa-İzmir kara yolu İrfaniye Mahallesi'ndeki oto lastik tamircisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi gönderildi.



Yangın nedeniyle çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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