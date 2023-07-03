Uludağ'ın macera parkı adrenalin tutkunlarını ağırlıyor

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BURSA (AA) - SERGEN SEZGİN - Uludağ'da kurulan ve çeşitli ekstrem sporların da yapıldığı macera parkı, adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.

Bursa kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Sarıalan mevkisi, doğal güzelliği ve temiz havasıyla dört mevsim yerli ve yabancı binlerce tatilcinin uğrak noktası arasında yer alıyor.

Etrafı çam ağaçlarıyla örtülü, görselliğiyle ziyaretçileri cezbeden 1600 rakımlı bölgede, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "yap-işlet" modeliyle özel işletmeye devredilen yaklaşık 16 dönüm alan macera parkuruna dönüştürüldü.

Yerli ve yabancı turistler, yaklaşık iki yıl önce açılan tesiste "zipline", "dev salıncak", "ip parkuru", "zipcoaster", "katapult" ve "tırmanma duvarı" gibi parkurları kullanarak adrenalini zirvede yaşıyor.

- "Yerli ve yabancı misafirlere adrenalini doruklarda yaşatıyoruz"

İşletme sahibi Mehmet Arı, AA muhabirine, Uludağ'da yaz aktivitelerine çeşitlilik getirmek için bu alanı kurduklarını söyledi.

Bakanlıktan 29 yıllığına bölgeyi kiraladıklarını, yerli ve yabancı turistlere hizmet verdiklerini belirten Arı, "Uludağ, Türkiye'nin en güzel bölgelerinden biri. Yaz için etkinlikler kısıtlıydı. Bunu da yaptığımız işletmeyle tamamladığımızı düşünüyorum. Gelen misafirlere mutlu anılar yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Arı, Uludağ'ın oksijen deposu olduğunu ve bunun vücuda faydalarının da bilimsel olarak kanıtlandığını dile getirdi.

Gelen misafirlerin bu yönden de şanslı olduğunu ve adrenalinle beraber farklı bir ortamda vakit geçirdiklerini vurgulayan Arı, şöyle konuştu:

"Uludağ'a gelen yerli ve yabancı misafirlere adrenalini doruklarda yaşatıyoruz. Bölgede eksik olanı tamamladık. Konum itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'in ortasındayız. Yerli ve yabancı misafirlerimiz bu yüzden daha çok tercih ediyor. Günlük 3 bin, hafta sonu ise 10 bin civarında misafir ağırlıyoruz. Orta Doğu'dan Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan gibi ülkelerden ziyaretçilerimiz var. Avrupa'dan talepler yoğun. Rusya portföyümüzde yer alıyor. Ziyaretçilerimize dolu dolu adrenalini yaşattığımıza inanıyoruz."

- "İnanılmaz bir deneyimdi"

Ziyaretçilerden Talip Aran ise farklı parkurları denediğini ve keyifli anlar yaşadığını ifade etti.

Kendisini 25 metre boşluğa bıraktığı bir parkuru test ettiğini anlatan Aran, "İnanılmaz bir deneyimdi. Bir anda mideniz ağzınızdan çıkacak kadar boşlukta hissediyorsunuz. Sonrasında alışınca ise eğlenceli anlar yaşıyorsunuz. Güzel vakit geçirdik." dedi.

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