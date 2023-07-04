Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, Uludağ Üniversitesi Rektörü Yılmaz'ı ziyaret etti

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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BURSA (AA) - Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz'a, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Ay ve Harmancık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ercan Şimşek‘i makamında kabul etti.



Başkan Ataş “Rektörümüze misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum. İlçemiz ve meslek yüksekokulumuz ile ilgili istişarelerde bulunduk. Sayın rektörümüze muvaffakiyetler dilerim.” açıklamalarında bulundu.

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