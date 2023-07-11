TOSAB bünyesindeki fabrikanın temeli atıldı

BURSA (AA) - Bursa Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSAB) bünyesinde yapımına başlanan fabrikanın temel atma töreni gerçekleşti.

Sentaş Tekstil şirketine ait ilk fabrikanın TOSAB Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleşen temel atma töreninde konuşan TOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türkün, TOSAB anlaşmaları bünyesinde 70 ortak olduğunu ve bunlardan bir tanesinin temelini atmak için toplandıklarını aktardı.

Bursa'nın istihdamı için tekstilin önemli bir sektör olduğunu dile getiren Türkün, "Amacımız bu firmaları bir çatı altında toplayarak hepsini bir bölgede toplamaktı. Bölgemizin sınırlarını genişletmek adına talebimiz vardı. Tekstil ülkemizin otomotivden sonraki en önemli ihracat konusu. Özellikle Bursa'nın en eski üretim kolu, en eski ihracat kolu. Tekstil olmazsa olmaz çünkü çok büyük bir getirisi var. Dolayısıyla ülkemizin işsizliği için, gençlerimizin işsizliği için çok önemli bir sektör olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Arif Bayrak ise Bursa'nın üreten ve büyüyen bir kent olması sebebiyle çevre sorunları yaşandığını belirtti.

Bursa'nın daha yaşanabilir ve daha sağlıklı bir şehir haline gelmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Bayrak, şöyle konuştu:

"Bu konuda atılan her adımı desteklemekteyiz. Bu kapsamda Bursa'da yerleşim alanları içerisinde bulunan ve çevre kirliliğine yol açan tekstil boyahanelerini bir araya toplamak ve rehabilite etmek amacıyla TOSAB'ın varlığını fazlasıyla önemsemekteyiz. Bugün bölgede kurulacak fabrikanın temel atma törenine mutluluk içinde bir arada bulunmaktayız. Hayırlı olsun ve bereketli olsun."

Temel atma törenine TOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türkün, Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Arif Bayrak, Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Latif Deniz, MÜSİAD Bursa Başkanı Alparslan Şenocak ve TOSAB Bölge Müdürü Tayfun Selen katılım gösterdi.