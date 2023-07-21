Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bursalı kadınlar yöresel kıyafetleriyle rafting yaptı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 11:01
        Bursalı kadınlar yöresel kıyafetleriyle rafting yaptı

        BURSA (AA) - FATİH ÇAPKIN/EMİN ALPER - Bursa'nın kırsal Orhaneli ilçesindeki Kocasu Deresi'nde 2021'de oluşturulan rafting parkurunda, bölgedeki kadınlar yöresel kıyafetleriyle kürek çekerek, hayatlarında ilk kez bu sporu yaptı.

        Orhaneli Belediyesinin rafting sporuna yönelik projesi kapsamında derede ıslah ve yapay rampa çalışmalarıyla Haziran 2021'de aktif hale getirilen rafting parkuru, açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı çok sayıda kişiyi ağırladı.

        Yaklaşık 10 kilometrelik parkurun bulunduğu derede rafting yapanları gören yöre kadınları da daha önce hep izledikleri bu sporun heyecanını yaşamak için Orhaneli Rafting Tesisi yetkilileriyle iletişime geçti.

        Kendileri için düzenlenen özel programda yörede giyilen şalvar ve lastik ayakkabılarıyla rafting botuna binen köylü kadınlar, hayatlarında ilk kez rafting yaptı. Şarkılar eşliğinde kürek çekerek parkuru tamamlayan kadınlar, unutulmaz anlar yaşadı.

        - "Tekrar rafting yapmak isteriz"

        Rafting yapan kadınlardan Ayşegül Şen, AA muhabirine, çok eğlenceli anlar yaşadığını ifade etti.

        Hayatında ilk kez rafting botuna bindiğini dile getiren Şen, şunları kaydetti:

        "Rehberlerimiz çok güzel yönlendirdi, güvenli bir şekilde rafting yaptık. İlk etapta korkuyorduk, ilk denememiz diye korku yaşadık ancak onların bizi yönlendirmesiyle çok güzel vakit geçirdik. Tekrar rafting yapmak isteriz. Rafting yaparken bağırdım, arkadaşlarıma da bağırmasını söyledim. Hiç korkmadım. Büyük, küçük herkesin raftinge gelmesini tavsiye ediyorum. Biz raftinge şalvarlarımızla, lastiklerimizle geldik."

        Azime Altın da arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiğini anlatarak, "Şarkı, türkü söyleyerek eğlenceli bir şekilde rafting yaptık. Hiç korkmadık. Rampalardan atlarken adrenalin olacak dedik ama hiç de çekinecek bir şey yok. Gayet güzeldi, sıkıntı olmadı" dedi.

        Orhaneli Rafting Tesisi Sorumlusu Enes Ankıt da parkurda yöre kadınlarını ağırladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Ankıt, kadınların rafting yaparken eğlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Onlar türkü söyledi, biz de onlara eşlik ettik ve beraber kürek çekerek bitişe geldik. Yöresel kıyafetli kadınlarımızı bota bindirdik. Bu yaşlardaki insanlara ilk defa rafting yaptırdım. Çok güzel oldu ve çok da başarılıydılar. Yaşlarından daha fazla gençtiler. Parkur açıldığı günden bu yana binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladık ama ilçemizden ablalarımızı, teyzelerimizi ağırlamak bize ayrı bir mutluluk verdi."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Özel ekiple çözülen yorgun mermi cinayetinde müebbet istemi!
        Özel ekiple çözülen yorgun mermi cinayetinde müebbet istemi!
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        "Bursaspor'un sesini duyun!"
        "Bursaspor'un sesini duyun!"
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Yol isteyen taksiye çarptı! Sürücüyü darp etti
        Yol isteyen taksiye çarptı! Sürücüyü darp etti
        Mert Müldür derbisi!
        Mert Müldür derbisi!
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        Termometreler 40'ın üzerine çıktı: Sıcak hava can aldı!
        Termometreler 40'ın üzerine çıktı: Sıcak hava can aldı!
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Bursa'da feci kazada acı tesadüf: 1 ölü
        Bursa'da feci kazada acı tesadüf: 1 ölü
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı

        Benzer Haberler

        Yorgun mermi cinayetine müebbet istendi
        Yorgun mermi cinayetine müebbet istendi
        BURSA'DA İNŞAAT ALANINA DÜŞEN OTOMOBİLDE SIKIŞARAK ÖLEN SERDAR, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 
        BURSA'DA İNŞAAT ALANINA DÜŞEN OTOMOBİLDE SIKIŞARAK ÖLEN SERDAR, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 
        Bursa'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Bursa'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Bursa'da inşaat alanına düşen otomobilde sıkışarak ölen Serdar, son yolculuğuna uğurlandı 
        Bursa'da inşaat alanına düşen otomobilde sıkışarak ölen Serdar, son yolculuğuna uğurlandı 
        BURSA'DA ACI TESADÜF: KUZENİNİN KULLANDIĞI TIR'A ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
        BURSA'DA ACI TESADÜF: KUZENİNİN KULLANDIĞI TIR'A ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
        Bursa'da acı tesadüf: Kuzeninin kullandığı TIR'a çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
        Bursa'da acı tesadüf: Kuzeninin kullandığı TIR'a çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti