Bursa'da 6. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği düzenlendi

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 6'ncısı organize edilen Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği ve 55. Keles Kültür Şöleni birlikte gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keles Kocayayla'da yapılan etkinlikte atlı cirit, kökbörü, rahvan binicilik, atlı okçuluk, atlı akrobasi gösterileri, aba, kuşak, karakucak, şalvar ve yağlı güreş müsabakaları düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, binlerce yıldır barışta ve savaşta yaşatılan ata sporlarının Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.

Ata sporlarını bugün de yaşatarak geleceğe miras bırakmayı amaçladıklarını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Hızla değişen ve dönüşen dünyada atalarımızın binlerce yıllık kültürünü hatırlatmak, tanıtmak, öğretmek bizim vazifemiz. Türk dünyasının kalbi, Osmanlı’nın dibacesi, Cumhuriyet'in gözbebeği olan Bursa'mızda, bugün binlerce yıllık Türk kültürü birikimine şahit olacaksınız. Bizler kültürüne, medeniyetine, tarihine sahip çıkan insanlarız. Özellikle anne ve babalardan isteğim şudur, geleneklerimize sahip çıkalım. Güreşimize, okçuluğumuza, diğer ata sporlarımıza sahip çıkalım. Çünkü bunlara sahip çıktığımız ve yaşattığımız sürece biz olmaya devam edeceğiz. Böylelikle birlik ve beraber içerisinde olacağız. Geleceğe güvenle bakmak için birlik ve beraberlik içinde olmak ve çok çalışmak zorundayız."