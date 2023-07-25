Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bursa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 15:52
        Bursa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Orhaneli istikametinde seyir halinde olan İsmail Sevik (68) idaresindeki 16 CFB 33 plakalı hafif ticari araçla Ali D'nin (55) kullandığı 16 J 4703 otomobil, Göynükbelen mevkisinde çarpıştı.

        Kazada Sevik, Ali D. ve onunla aynı otomobildeki Hasip D. yaralandı.

        İhbar üzene olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Orhaneli Devlet Hastanesine sevk etti.

        Yaralılardan İsmail Sevik buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        BM'den Kuran-ı Kerim saldırılarına yönelik karar
        BM'den Kuran-ı Kerim saldırılarına yönelik karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı!
        Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı!
        "En kötü maçlarından biriydi"
        "En kötü maçlarından biriydi"
        Bakımevindeki skandalla ilgili yeni iddia
        Bakımevindeki skandalla ilgili yeni iddia
        İsmail Kartal'dan transfer müjdesi!
        İsmail Kartal'dan transfer müjdesi!
        Termometreler tavan yapacak! Aşırı sıcak uyarısı!
        Termometreler tavan yapacak! Aşırı sıcak uyarısı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Transferde sıcak saatler
        Transferde sıcak saatler
        Yeni anayasa mesajı
        Yeni anayasa mesajı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Tüplü saldırganlar yakalandı
        Tüplü saldırganlar yakalandı
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor

        Benzer Haberler

        Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Babasının kucağında acil servise taşıdığı Esmanur´un cenazesi, memleketine gönderildi(2)
        Babasının kucağında acil servise taşıdığı Esmanur´un cenazesi, memleketine gönderildi(2)
        Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Gjorgi Gjorgiev'i transfer etti
        Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Gjorgi Gjorgiev'i transfer etti
        TİGEM 32 tayın satışından 6 milyon 472 bin lira gelir elde etti
        TİGEM 32 tayın satışından 6 milyon 472 bin lira gelir elde etti
        Bursa'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bursa'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bursa kılıç kalkan ekibinin Zagreb'teki gösterisi ilgi gördü
        Bursa kılıç kalkan ekibinin Zagreb'teki gösterisi ilgi gördü