Orhaneli'de istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Orhaneli-Bursa kara yolu Gürgür Çeşmesi mevkisinde Bursa yönüne seyreden Ali Baral (38) yönetimindeki 16 BN 529 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Kazada, yana devrilen araçtaki sürücü ile Serhat Basu (35) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılarak Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.