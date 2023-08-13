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        Bursa'da minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 14:46
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        Bursa'da minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        ﻿BURSA (AA) - Bursa'da yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Orhaneli'nden Bursa istikametine seyreden H.A. idaresindeki 16 AAC 633 plakalı yolcu minibüsü, Doğancı Mahallesi mevkisinde, H.B'nin kullandığı 16 ACZ 691 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile 5 yolcu, ekipler tarafından hastanelere sevk edildi.

        Yolculardan S.Ş. (65), kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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