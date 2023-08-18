Şanlıurfa'da tedavi gören çocuk, ambulans uçakla Bursa'ya sevk edildi

BURSA (AA) - Şanlıurfa'da tedavi gören 4 yaşındaki kas hastası, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Bursa'ya getirildi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ailesiyle Şanlıurfa'da bulunan U.B.Y, genel durumu kötüleşince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Zatürre teşhisi konulduktan bir süre sonra entübe edilen çocuğun Bursa'da ikamet eden ailesi, çocuklarının ileri seviye tedaviye ihtiyaç duyması üzerine kendi şehirlerinde tedavi görmesi için Sağlık Bakanlığına talepte bulundu.

Tedavisinin Bursa'da gerçekleştirilebileceğinin tespit edilmesinin ardından kentten ambulans uçakla alınan hasta, Yenişehir Havalimanı'na getirildi.

Çocuk daha sonra 112 Acil Servis ambulansıyla Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesine nakledildi.