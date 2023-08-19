Bursa siyah incirinde hasat ve ihracat sezonu başlıyor

BURSA (AA) - Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), kentin marka değerlerinden Bursa siyah incirinin hasat ve ihracat sezonu öncesinde değerlendirme toplantısı düzenledi.

Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) yapılan açıklamaya göre, UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan başkanlığında UİB'de gerçekleştirilen "Bursa Siyah İnciri Sezon Öncesi Değerlendirme Toplantısı"na Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Kamiloğlu, ihracatçı firma yöneticileri ve sektör temsilcileri katıldı.

Sektör temsilcilerinin talep ve önerilerinin masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Yazgan, Bursa'nın dünyaya mal olan ürünlerinden siyah incirin uluslararası marketlerde kazandığı marka değerinin korunmasının önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin 19 bin tonluk yıllık siyah incir ihracatının yaklaşık 17 bin tonunun Bursa’dan yapıldığını belirten Yazgan, "Siyah incirimiz dünyanın dört bir yanına gönderiliyor, farklı coğrafyalarda beğenilerek tüketiliyor ve bu ürünümüze talep her yıl artıyor. Burada üreticinin ve ihracatçının koordineli çalışması, bu hassas ürünün yetiştirilmesinden toplanmasına, sevkine kadar tüm işlemlerin zamanında ve titizlikle yürütülmesi çok önemli." ifadesini kullandı.

Hasat ve ihracat sezonunun hayırlı olmasını dileyen Yazgan, "Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüksek rekolte, gerçekleştirdiğimiz ihracat ve dolayısıyla ülke ekonomimize katkımızın bu yıl artarak süreceğine inanıyoruz. Siyah incirimizin dünya üzerindeki pazarını genişleterek, bu lezzetin ününün daha fazla yayılması ve korunması için gerekli çalışmalarımızı hep birlikte yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.