Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa siyah incirinde hasat ve ihracat sezonu başlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa siyah incirinde hasat ve ihracat sezonu başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA (AA) - Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), kentin marka değerlerinden Bursa siyah incirinin hasat ve ihracat sezonu öncesinde değerlendirme toplantısı düzenledi.

        Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) yapılan açıklamaya göre, UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan başkanlığında UİB'de gerçekleştirilen "Bursa Siyah İnciri Sezon Öncesi Değerlendirme Toplantısı"na Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Kamiloğlu, ihracatçı firma yöneticileri ve sektör temsilcileri katıldı.

        Sektör temsilcilerinin talep ve önerilerinin masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Yazgan, Bursa'nın dünyaya mal olan ürünlerinden siyah incirin uluslararası marketlerde kazandığı marka değerinin korunmasının önemine vurgu yaptı.

        Türkiye'nin 19 bin tonluk yıllık siyah incir ihracatının yaklaşık 17 bin tonunun Bursa’dan yapıldığını belirten Yazgan, "Siyah incirimiz dünyanın dört bir yanına gönderiliyor, farklı coğrafyalarda beğenilerek tüketiliyor ve bu ürünümüze talep her yıl artıyor. Burada üreticinin ve ihracatçının koordineli çalışması, bu hassas ürünün yetiştirilmesinden toplanmasına, sevkine kadar tüm işlemlerin zamanında ve titizlikle yürütülmesi çok önemli." ifadesini kullandı.

        Hasat ve ihracat sezonunun hayırlı olmasını dileyen Yazgan, "Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüksek rekolte, gerçekleştirdiğimiz ihracat ve dolayısıyla ülke ekonomimize katkımızın bu yıl artarak süreceğine inanıyoruz. Siyah incirimizin dünya üzerindeki pazarını genişleterek, bu lezzetin ününün daha fazla yayılması ve korunması için gerekli çalışmalarımızı hep birlikte yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kuduz paniği! Hastaneden kaçtı...
        Kuduz paniği! Hastaneden kaçtı...
        İngiliz turist baraj gölünde göz göre göre öldü!
        İngiliz turist baraj gölünde göz göre göre öldü!
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        1 ölü, 1'i ağır 7 yaralı! Eğlence mekanında çatışma!
        1 ölü, 1'i ağır 7 yaralı! Eğlence mekanında çatışma!
        8 kişinin yaşadığı 'hayalet köy'
        8 kişinin yaşadığı 'hayalet köy'
        Meteoroloji'den 2 flaş uyarı! Marmara'da öğle saatlerine dikkat! Sıcaklık ne zaman düşecek?
        Meteoroloji'den 2 flaş uyarı! Marmara'da öğle saatlerine dikkat! Sıcaklık ne zaman düşecek?
        Plajda kutlama
        Plajda kutlama
        Çin'den Tayvan çevresinde tatbikat
        Çin'den Tayvan çevresinde tatbikat
        Diplomaları yurt dışından
        Diplomaları yurt dışından
        En çok kazandıran 10 DC Evreni filmi
        En çok kazandıran 10 DC Evreni filmi
        Fenerbahçe'den dev hamle!
        Fenerbahçe'den dev hamle!
        Sahte sigortaya dikkat!
        Sahte sigortaya dikkat!
        İngiltere'de ilk kez tespit edildi
        İngiltere'de ilk kez tespit edildi
        MİT'ten operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        Otopsi ve toksikoloji yapılacak! Gizem de düşerek öldü!
        Otopsi ve toksikoloji yapılacak! Gizem de düşerek öldü!
        ABD terör örgütü PKK ile tatbikat yaptı!
        ABD terör örgütü PKK ile tatbikat yaptı!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Sultanlar bıraktığı yerden!
        Sultanlar bıraktığı yerden!
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Bursa'da ahşap kapı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına a...
        GÜNCELLEME - Bursa'da ahşap kapı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına a...
        Bursa'da ahşap kapı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Bursa'da ahşap kapı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Amcasının evini ateşe verdi
        Amcasının evini ateşe verdi
        Bursa'da bir evde kundaklama sonucu çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da bir evde kundaklama sonucu çıkan yangın söndürüldü
        BUÜ'lü akademisyenin karın fıtığı için geliştirdiği projeye YÖK desteği
        BUÜ'lü akademisyenin karın fıtığı için geliştirdiği projeye YÖK desteği
        Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 18 zanlı tutuklandı
        Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 18 zanlı tutuklandı