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        Bursa Valisi Mahmut Demirtaş görevine başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 11:37
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        Bursa Valisi Mahmut Demirtaş görevine başladı
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        BURSA (AA) - Valiler Kararnamesi ile Mardin Valiliğinden Bursa Valiliğine atanan Mahmut Demirtaş'ın göreve başlaması sebebiyle karşılama töreni düzenlendi.

        Demirtaş, valilik binası önünde çok sayıda protokol üyesi, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile valilik çalışanları tarafından karşılandı.

        Makamına geçen Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en nadide şehri Bursa'da hizmet edecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

        Bu göreve kendisini layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya şükranlarını sunan Demirtaş, "Tarihimizin ve medeniyetimizin en önemli duraklarından biri olan Bursa'mızın kadim emanetlerine sahip çıkacağımızı ifade etmek istiyorum. Ecdat yadigarı her bir emaneti gelecek nesillerimize yüksek tarih ve kültür bilinciyle aktaracağız. Vatandaşlarımızın huzuru ve kamu güvenliğinin sağlanması hususunda adli, idari ve kolluk birimlerimizin koordineli bir biçimde çalışmalarını sağlayacağız." dedi.

        Yeni görevinin Türkiye'ye ve Bursa'ya hayır getirmesini temenni eden Demirtaş, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Devletimizin kapısını, milletimizin her bir ferdine, 7 gün 24 saat açık tutacak, kapısını çalmadık, sofrasına oturmadık, çayını içmediğimiz tek bir hane bırakmayacağız. Derdi sıkıntısı olan her vatandaşımızın, derdine ve sıkıntısına çare olacağız. İnsanımızın mutluluğunu paylaşıp bu mutluluğun tüm Bursa'yla dalga dalga yayılmasını sağlayacağız. Etkin, akılcı, doğru, dürüst, kamu hizmetini kentimizin en ücra köşesine kadar ulaştıracağız. Velhasıl kadim kentte yeni bir kalkınma, değişim, dönüşüm, kardeşlik, birlik ve beraberlik ortamını, Bursalı hemşehrilerimle ve kentimizin tüm dinamikleriyle birlikte oluşturacağız. Bugün başlattığımız hizmet yolculuğumuzun ülkemize, milletimize ve Bursa'mıza hayırlı olmasını temenni ediyor, Bursalı hemşehrilerimi saygıyla, hürmetle ve sevgiyle selamlıyorum."

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