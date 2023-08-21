Bursa'da düğünde havaya ateş ettiği belirlenen 2 şüpheli yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, bir düğünde havaya ateş ettiği tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çamönü Mahallesi'nde bir düğün töreni sırasında 1 av tüfeği ve 3 tabanca ile ateş eden şahısların yakalanması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince görüntülerde ateş eden şüphelilerin E.K. ve O.S. olduğu tespit edildi.

Görüntülerde tespit edilen şüphelilere adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi.