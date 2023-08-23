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        Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 15:19 Güncelleme: 23.08.2023 - 15:31
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        Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        BURSA (AA) - Bursa'da otluk alanda başlayıp ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        Nilüfer ilçesi Kızılcıklı Mahallesi yakınındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki ağaçlık alana sıçradı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler kısa sürede alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.

        Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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