Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
BURSA (AA) - Bursa'da otluk alanda başlayıp ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Nilüfer ilçesi Kızılcıklı Mahallesi yakınındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki ağaçlık alana sıçradı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler kısa sürede alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.