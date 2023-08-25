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        Bursa'da incir rekoltesinde beklenti 36 bin ton

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 20:56 Güncelleme: 25.08.2023 - 20:56
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        Bursa'da incir rekoltesinde beklenti 36 bin ton
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        BURSA (AA) - Bursa Tarım İl Müdürü Hamit Aygül, "Bu yılki üretim miktarı yaklaşık yüzde 28 artış ile 36 bin ton olarak tahmin ediliyor" dedi.

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde incir hasadının başlaması sebebiyle etkinlik düzenlendi.

        Mudanya'ya bağlı Akköy Mahallesinde düzenlenen etiklikte, katılımcılar ilk incirleri toplayarak hasadı başlattı.

        Etkinlikte konuşan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Bursa'da geçen yıl 27 bin 976 ton incir üretimin gerçekleştiğini belirtti.

        Bu payın ülke genelinde incir üretiminde 3. sırada yer aldığını vurgulayan Aygül, "Bu yılki üretim miktarı yaklaşık yüzde 28 artış ile 36 bin ton olarak tahmin ediliyor." diye konuştu.

        Bursa Siyah İnciri'nin iç piyasanın yanı sıra yurt dışında da pazar payı yüksek bir ürün olduğunu da aktaran Aygül şunları söyledi:

        "İlimizde incir üretiminin dağılımına bakıldığında Osmangazi ilçemiz ilk sırada, Mudanya ilçemiz ise ikinci sırada yer almaktadır. İlçemizde ana ürün zeytin olmasına rağmen Bursa Siyah İnciri'nin yüzde 33'ü de Mudanya ilçemizde üretilmektedir. Bu nedenle Mudanya’nın incir üretimini artırmak ve kalitesini daha da iyileştirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapmaktayız."

        Etkinliğe, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ, İlçe Jandarma Komutanı Ercan Yavuz, siyasi parti ve oda başkanları ile çiftçiler katıldı.

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