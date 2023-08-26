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        Genç müzisyen Arya Su konser piyanisti olmayı hedefliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 12:42 Güncelleme: 26.08.2023 - 12:49
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        Genç müzisyen Arya Su konser piyanisti olmayı hedefliyor
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        BURSA (AA) - SALİHA NUR KÖKSAL - Almanya'nın Fulda kentinde yapılan 16. Uluslararası Pianale Piyano Yarışması'nda, bugüne kadar finale yükselen en genç piyanist olan Bursalı 13 yaşındaki Arya Su Gülenç solo konserlerde sahne almayı hedefliyor.

        Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) Sanat'ın "Genç Yetenekler Projesi" kapsamında müzik eğitimine devam eden Setbaşı Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Gülenç aynı zamanda Yıldız Aslanova'dan bireysel piyano dersleri alıyor.

        Piyano derslerine henüz 6 yaşında başlayan Gülenç, Almanya'da düzenlenen 16. Uluslararası Pianale Piyano Yarışması'nda, 13-29 yaş kategorisinde bu organizasyonda bugüne kadar finalistler arasında yer alan en genç piyanist oldu.

        Gülenç, bu başarısının yanı sıra 2024-2025 eğitim yılı için Pianale Festivali masterclass programına burslu katılma hakkını elde etti.

        Dünyadaki önemli müzik okullarında görev alan profesörlerin değerlendirme yaptığı yarışmada, ödül kazanan en genç piyanist olma unvanını kazanan Gülenç, jürideki profesörlerin sınıflarına özel olarak çağrıldı.

        Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'nde piyano başına geçen Arya Su Gülenç, AA muhabirine, müzik öğretmeni olan babasının kendisine bir enstrüman çalmasını tavsiye ettiğini söyledi.

        Gülenç, müzik enstrümanları satan bir dükkana gittiklerinde gördüğü beyaz piyanodan çok etkilenerek piyano çalmaya başladığını dile getirdi.

        Daha sonra özel dersler almaya başladığını ve 7 yıldır piyano çaldığını aktaran Gülenç, gün içinde 3-4 saat piyanoda repertuvar, deşifre ve doğaçlama çalışmaları yaptığını anlattı.

        Yarışma veya festivallere katılmadan 3 ay önce öğretmeniyle parçaları hazırlamaya başladıklarını ifade eden genç sanatçı, repertuvarını genişletirken parçaları çalarken rahat hissedene kadar çalıştığını vurguladı.

        - "Emeklerimin karşılığını aldığım için çok gururluyum"

        Uluslararası Pianale Piyano Yarışması'nda finale kalmanın kendisini çok mutlu ettiğini bildiren Gülenç, "17 ülkeden 26 piyanistle yarıştım. Benim için çok mutluluk verici ve heyecanlı bir süreç oldu. Finali kazanabilen 4 kişiden biri oldum ve 16'ncısı düzenlenen bu yarışmanın şu ana kadar kazanabilen en genç piyanisti oldum. Emeklerimin karşılığını aldığım için çok gururluyum." dedi.

        Gülenç sanatçı ve piyanist olmanın zor süreçler gerektirdiğine dikkati çekti.

        Sanatıyla ilgili ideallerine değinen Gülenç, "Çok zorlu bir hayal olduğunu biliyorum. Hedefim çok iyi bir konser piyanisti olabilmek, dünyanın farklı yerlerindeki konser salonlarında resitaller verebilmek ve orkestralarla seslendirebilmek. Ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

        Genç sanatçı iyi bir piyanist olmanın ilk kuralının icra edilen sanatı çok sevmekten geçtiğini belirtti.

        Yapılan işi sevmenin en önemli unsur olduğunu işaret eden Gülenç, "Sevdikten ve olanaklar da sağlandıktan sonra bu yol en rahat bir şekilde böyle gerçekleştirilebilir aslında. En önemli olan şey sevmek ve çalışmak, verimli çalışmak." değerlendirmesinde bulundu.

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