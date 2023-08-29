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        Milli kick boksçu Bilal Dural yeni başarılar için güç topluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 11:15 Güncelleme: 29.08.2023 - 11:15
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        Milli kick boksçu Bilal Dural yeni başarılar için güç topluyor
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        BURSA (AA) - HANDE DURMUŞ / MUSTAFA YILMAZ - Milli kick boksçu Bilal Dural, geçen yıl 5. İslami Dayanışma Oyunları ve İstanbul'daki 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'ndaki birinciliklerinin ardından kasım ayındaki Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor.

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde antrenmanlarına devam eden 25 yaşındaki milli sporcu, geçen sene 54 kilo sıkletinde "low kick" branşında ulaştığı şampiyonluklar sonrası ocak ayındaki Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya elde edip, 17-26 Kasım'da Portekiz'de yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

        Yaz kış Mudanya sahilinde koşu ve yüzme antrenmanlarıyla kondisyonunu geliştiren, evinin çatısında kurduğu mini spor salonunda güç toplayan başarılı sporcu, hem ailesine destek olmak hem de antrenman masraflarını karşılayabilmek için babasının ikinci el eşya dükkanında çalışıyor.

        Bilal Dural, AA muhabirine, bir yandan işte çalışıp bir yandan da antrenman yapmanın zor olduğunu söyledi.

        Başarıya ulaşmak için antrenmanlarını aksatmadan sürdürdüğünü bildiren Dural, "Ferdi olarak yarışmalara katılıyorum. Şu an Allah'a şükür milli takımdayım. İstiklal Marşı'mızı geçen sene okuttum, inşallah bu sene Dünya Şampiyonası'nda da okutmak nasip olur." dedi.

        Dural, önünde hazırlıklar için 2 ay olduğunu, çalışmalarının iyi seviyede ilerlediğini anlattı.

        Çalışmak zorunda olmayıp, zamanının tamamını antrenmanlara ayırması halinde daha başarılı olabileceğini dile getiren Dural, "Haftada 5 gün evde, diğer iki gün sahilde antrenman yapıyorum. Aynı zamanda babama yardım ediyorum çünkü yemeğimi, masraflarımı karşılayabilmek için dükkanda çalışmak zorundayım. Bu şekilde aileme de katkıda bulunuyorum." diye konuştu.

        - "Ödül yönetmeliğinin düzenlenmesi lazım"

        Bilal Dural, daha önce de katıldığı şampiyonalarda birincilikleri olmasına rağmen, ödül yönetmeliğine göre olimpik olmayan branşlarda sporcunun ödülün yüzde 20'sini alabildiğini aktardı.

        Bazı branşlarda bu miktarın yüzde 100'e kadar çıkabildiğini belirten Dural, şunları kaydetti:

        "Hem antrenman yapmak hem çalışmak zorundayım. Ben, dükkan bizim olduğu için istediğim zaman antrenman yapabiliyorum ama arkadaşlarımdan bazıları dünyada derece yapmasına rağmen hem bir yerde çalışıp hem spor yapamıyor. Ödül yönetmeliğinin düzenlenmesi lazım. Başarılı sporcular silinmemeli. Bu durum, kick boksun olimpik olmamasından kaynaklanıyor. Bence eşit olması lazım. Sonuçta onlar da dünya şampiyonu oluyor, İstiklal Marşı'nı okutuyor, biz de dünya şampiyonu olup İstiklal Marşı'mızı okutuyoruz. Onlar fazla alsın ama arada uçurum olmasın. Arada yüzde 80'lik bir uçurum var. Bunlara büyüklerimizin el atması lazım. Ben kendi imkanlarımla çalışıyorum. Başarılı sporcular silinmemeli, başarılı sporculara destek olunmalı, başarılı bir sporcu sponsor aramak zorunda kalmamalı."

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