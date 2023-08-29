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        AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanlığına İmren Çavuşoğlu atandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 15:38 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:44
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        AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanlığına İmren Çavuşoğlu atandı
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        BURSA (AA) - AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine avukat İmren Çavuşoğlu'nun atandığı bildirildi.

        Partinin Bursa İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Emel Gözükara Durmaz'ın 14 Mayıs seçimlerinde Bursa'dan milletvekili seçilmesinin ardından boşalan İl Kadın Kolları Başkanlığına, görevi vekaleten yürüten Çavuşoğlu atandı.

        AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Partimizin, Emel Gözükara Durmaz'ın milletvekili seçilmesinin ardından boşalan İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile atanan, değerli kardeşim İmren Çavuşoğlu'nu tebrik ediyor, muvaffakiyetler diliyorum. Hayırlı olsun. Kutlu davamız, milletimiz, memleketimiz için, durmak yok yola devam." ifadesini kullandı.

        Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de sosyal medya hesabından, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, Bursa İl Kadın Kolları Başkanlığına atanan İmren Çavuşoğlu’na mazbatasını takdim ettik. Görevi devreden Milletvekilimiz Emel Gözükara Durmaz başkanımıza, hizmetleri için teşekkür ederiz." mesajını paylaştı.

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