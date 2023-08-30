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        Bursa'nın ilçelerinde Zafer Bayramı'nın 101. yılı kutlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 15:55 Güncelleme: 30.08.2023 - 15:55
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        Bursa'nın ilçelerinde Zafer Bayramı'nın 101. yılı kutlanıyor
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        BURSA (AA) - Bursa ve ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenlerle kutlandı.

        Osmangazi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ise Azerbaycan Devlet Sanatçısı İslam Manafov ve kızı Turan Manafzade 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümü sebebiyle açık hava piyano resitalinde sahne aldı.

        - Gürsu

        Gürsu Belediyesi ilçe protokolü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kent Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde bir araya geldi.

        Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz ile beraber Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Atatürk Anıtı'na bırakılan çelenk sonrası saygı duruşunda bulunan protokol, İstiklal Marşı'nın okunması sonrası öğrencileri ağırlayarak günün anlam ve önemine ithafen yapılan konuşmaları dinledi.

        - Mudanya

        30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Mudanya İskele Meydanı'nda kutlama etkinlikleri düzenlendi.

        Meydanda başlayan etkinlikler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken, kaymakamlık binasında tebrik kabulüyle devam etti.

        Mütareke Meydanı'nda halk oyunları gösterisi ve şiir dinletileriyle devam eden etkinlik, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle tamamlandı.

        Gerçekleştirilen törene, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Okan Kurtaran, İlçe Emniyet Müdürü Atakan Ateşli, İlçe Jandarma Komutanı Ercan Yavuz, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanı Umut Yavaş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

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