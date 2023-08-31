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        Güney Marmara'da görevli ambulans sürüş eğitmenlerine güvenli sürüş eğitimi verildi

        Bursa ve çevre illerde hasta ve yaralıların sağlık kurumlarına en güvenli şekilde nakledilmesi amacıyla, ambulans sürüş eğitmenlerine yönelik "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitici Eğitimi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 10:52 Güncelleme: 31.08.2023 - 11:04
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        Güney Marmara'da görevli ambulans sürüş eğitmenlerine güvenli sürüş eğitimi verildi
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        BURSA (AA) - Bursa ve çevre illerde hasta ve yaralıların sağlık kurumlarına en güvenli şekilde nakledilmesi amacıyla, ambulans sürüş eğitmenlerine yönelik "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitici Eğitimi" düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ambulans kazalarının önlenmesi, daha etkin ve verimli bir hizmet sunumunun sağlanması adına, teorik ve uygulamalı olarak ambulans sürüş eğitmenlerine yönelik Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitici Eğitimi verildi.

        4 gün süren eğitimde katılımcılara, güvenli sürücü davranışları geliştirme, ambulans kazaları ve kabin güvenliği, ambulans yangınları ve yangına güvenli müdahale teknikleri, ışık ve siren protokolleri, ambulansta iletişim ve yön bulma cihazlarının kullanımı gibi konularda uygulamalı bilgiler aktarıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Yunuseli Havaalanı'nda gerçekleştirilen eğitime Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova illerinin ambulans servisinde görevli 35 eğitmen katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, ambulans güvenli sürüş eğitimlerini tamamladıklarını belirtti.

        Ambulans sürücülerinin, acil hastalar için ileri sürüş güvenliği tekniklerini kullandıklarını belirten Yavuzyılmaz, "Farklı illerden gelen arkadaşlarımız da kendi illerinde güvenli ambulans sürme konusunda, sürücü arkadaşlarımıza eğitim verecekler. Biz, hastaların taşınmasını, onları sağlığına kavuşturmak için zamanla yarışırken aynı zamanda da güvenli sürüş tekniklerini de sürücülerimize anlatarak göstererek onları uygulamalı olarak eğiterek kendi güvenliklerini ve karşılarındaki insanların güvenliklerini sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için de yetkin donanımlı bu eğitimi almış bu bilince ve pratiğe ulaşmış arkadaşlarımız olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Sunulan ambulans hizmetinin kalitesini arttırmak için çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

        "Burada hem teorik hem pratik eğitimlerimiz var. Parkurumuzda çeşitli manevralarla arkadaşlara güvenli sürüş nasıl yapılacak, nelere dikkat edilecek, bunlar anlatılmaya çalışılıyor. Biz, sürekli eğitime, gelişime ve yenilenmeye odaklı bir şekilde bu hizmetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Bölge sorumlusu il olarak da sorumluluk alanımızdaki diğer illere de lojistiğini, eğitimini tamamlamaya gayret ediyoruz."

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