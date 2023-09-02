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        MHP Genel Sekreteri Büyükataman, partisinin Mustafakemalpaşa İlçe Kongresi'nde konuştu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 17:55 Güncelleme: 02.09.2023 - 17:55
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        MHP Genel Sekreteri Büyükataman, partisinin Mustafakemalpaşa İlçe Kongresi'nde konuştu:
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        BURSA (AA) - MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, "Sayın Genel Başkanımızın çizdiği istikamet üzere Milliyetçi Hareket Partisi olarak mahalli idareler seçimlerinde takip edeceğimiz birinci stratejik hedefimiz, mevcut belediye başkanlıklarımızı muhafaza ederek bunun üzerine yenilerini ve hatta daha çoğunu eklemektir. İkinci stratejik hedefimiz, Cumhur İttifakı'nın doğasına ve ruhuna muvafık hareket edip muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerin yürek yaralayan makus ve meyus hallerine son vermektir." dedi.

        Büyükataman, Bursa'da partisinin Mustafakemalpaşa İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 9 Ağustos itibarıyla ülke genelinde ilçe kongrelerini başlattıklarını anımsattı.

        Kongre sürecinin saygı, sevgi ve kardeşlik atmosferinde tamamlanacağına inandığını belirten Büyükataman, bu süreçte hep birlikte hiç kimseyi ayırmadan gönüller kazanacaklarını vurguladı.

        Büyükataman, karanlık şer odaklarına karşı durmanın her ülküdaşın vazifesi olduğunu kaydederek, "İnanıyorum ki her dava arkadaşım sarsılmaz bir irade ile kutlu emanete sahip çıkacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir zaman bu şer odaklarına geçit vermemiş, bundan böyle de vermeyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi, Türklüğün sonsuza kadar tütecek ocağıdır ve bu kutlu ocak, Türk milletine hizmet aşkıyla bölünmeden, ayrışmadan sonsuza dek tütecektir." ifadesini kullandı.

        Gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere değinen Büyükataman, Türkiye'nin kalkınması ve ilerlemesi için Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin de en az geride kalan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri kadar önemli olduğunu söyledi.

        Büyükataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Milletimiz 'zillet belediyeciliği'nin kısa süre içerisinde özellikle büyükşehirlerde yaşattığı yıkıma şahittir. Şehirlerimiz hizmet beklerken, 'altılı masa'nın iç kavgaları ile meşgul olan, cumhurbaşkanlığı adaylığı için sırada bekleyen, belediyecilik dışında her işle ilgilenip enerjisini siyasi ayak oyunlarına ve şahsi kariyerlerine harcayan CHP'li belediye başkanları gün gibi ortadadır. Belediyelerin vatandaşa hizmet için kullanılması gereken imkanlarını, 'zillet ittifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasına harcayan CHP'li belediye başkanları, büyükşehirlerde adeta bir garabet doğurmuştur. Türk milleti, şehirlerimizi esir alan bu garabetten kurtulmalı, zilletin gölgesi belediyelerimizin üzerinden kalkmalıdır."

        - "Anadolu'nun her köşesinde aziz milletimizle kucaklaşacağız"

        MHP ve Cumhur İttifakı olarak bu konuda üzerlerine düşen sorumluluğun farkında olduklarını dile getiren Büyükataman, şunları kaydetti:

        "Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun bir şekilde, yerel yönetimlerde çöreklenen bozguncu anlayışa son vermek için var gücümüzle çalışacağız. Kaybedecek vaktimiz, duracak zamanımız yoktur. Türkiye için çalışmak, Türkiye'nin müreffeh yarınları için her an mücadele etmek zorundayız. İşte bu anlayışla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda '2024'e Doğru Diyar Diyar Anadolu' temasıyla yerel seçimlere hazırlık sürecini başlatmış bulunmaktayız. Sayın Genel Başkanımızın çizdiği istikamet üzere Milliyetçi Hareket Partisi olarak mahalli idareler seçimlerinde takip edeceğimiz birinci stratejik hedefimiz, mevcut belediye başkanlıklarımızı muhafaza ederek bunun üzerine yenilerini ve hatta daha çoğunu eklemektir. İkinci stratejik hedefimiz, Cumhur İttifakı'nın doğasına ve ruhuna muvafık hareket edip muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerin yürek yaralayan makus ve meyus hallerine son vermektir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak tüm teşkilatlarımızla sahada, vatandaşlarımızla iç içe bu sürece hazırlanacak, Anadolu'nun her köşesinde aziz milletimizle kucaklaşacağız."

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