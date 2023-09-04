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        Bursa'da kontrolden çıkan tır istinat duvarına çarptı

        Bursa'da rampadan inerken yol üzerinde kontrolden çıkan tır, istinat duvarına çarparak durdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 13:55 Güncelleme: 04.09.2023 - 14:00
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        Bursa'da kontrolden çıkan tır istinat duvarına çarptı
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        BURSA (AA) - Bursa'da rampadan inerken yol üzerinde kontrolden çıkan tır, istinat duvarına çarparak durdu.

        Orhaneli Keles kara yolu üzerinde Doğancı mevkisinde, A.S. idaresindeki 41 AET 828 plakalı tır, rampadan inerken kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

        Yaralanan tır sürücüsü, 112 acil sağlık ekiplerince Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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