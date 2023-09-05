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        Bursa'da 3 gün önce kaybolan kişinin cesedi bulundu

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 3 gün önce kaybolan kişinin cesedi dere yatağında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 16:47 Güncelleme: 05.09.2023 - 16:50
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        Bursa'da 3 gün önce kaybolan kişinin cesedi bulundu
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        İlçede 30 yaşındaki elektrik teknisyeni Abdullah Aydın'ın 2 Eylül'de ayrıldığı evine dönmemesi üzerine yakınları polise kayıp ihbarında bulundu.

        Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile İnegöl Doğal Afet Arama Kurtarma (İNDAK) ekiplerince 3 Eylül'de arama başlatıldı.

        İNDAK ekipleri tarafından Göksu Çayı yatağında bulunan erkek cesedinin, Aydın'a ait olduğu belirlendi.

        Ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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