Bursa'da 3 gün önce kaybolan kişinin cesedi bulundu
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 3 gün önce kaybolan kişinin cesedi dere yatağında bulundu.
İlçede 30 yaşındaki elektrik teknisyeni Abdullah Aydın'ın 2 Eylül'de ayrıldığı evine dönmemesi üzerine yakınları polise kayıp ihbarında bulundu.
Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile İnegöl Doğal Afet Arama Kurtarma (İNDAK) ekiplerince 3 Eylül'de arama başlatıldı.
İNDAK ekipleri tarafından Göksu Çayı yatağında bulunan erkek cesedinin, Aydın'a ait olduğu belirlendi.
Ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.