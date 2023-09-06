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        Bursa Uludağ Üniversitesinde çimentonun dayanıklılığını artırma projesi başlatıldı

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Mardani, çimentolu sistemlerde kullanılabilen "Çevre Dostu ve Ekonomik Polipropilen Esaslı Akıllı Liflerin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında inşaat sektöründe yenilik getirmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 14:19 Güncelleme: 06.09.2023 - 14:19
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        Bursa Uludağ Üniversitesinde çimentonun dayanıklılığını artırma projesi başlatıldı
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        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. Ali Mardani’nin projesi, Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) kapsamında “Akıllı ve Yenilikçi Malzeme” kategorisinde desteklenmeye hak kazandı.

        BUÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Prof. Dr. Ali Kara ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Özen ile İnşaat Mühendisliği Bölümü Doktora Öğrencisi Yahya Kaya’nın araştırmacı olarak görev alacağı projede, literatüre kıyasla daha ekonomik olan 12 farklı yaklaşımla liflerde yüzey modifikasyonu gerçekleştirilerek performansının artırılması hedeflenen çalışmada, aynı zamanda yüzeyi onarılmış ve geri dönüştürülmüş liflere puzolanik özellik kazandırılarak çok daha verimli lifler üretilmesinin sağlanması amaçlanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Mardani, patent potansiyeli yüksek olan puzolanik özelliğine sahip çevre dostu akıllı liflerin üretimini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

        Proje kapsamında 12 farklı yüzey iyileştirme yöntemi kullanılarak liflerin daha iyi yapışmasını (aderans) sağlayacağını kaydeden Mardani, şunları kaydetti:

        "Lifin yüzeyine reaktif silisyum oksitin sağlanması ile oluşacak puzolanik reaksiyonlar sonucu numunelerin boşluk hacminin azaltılmasını hedefliyoruz. Bu sayede üretilen lifli numunelerde matris ve lifin yekpare olarak birlikte çalışmasını sağlayacağız. Böylece, malzemede çatlak gelişimi önlenerek gevrek kırılma yerine sünek kırılma sağlanmış olacaktır. Ayrıca, lifin matrisle olan aderansının artması ve reaktif silisyum oksit ile meydana gelen puzolanik reaksiyonlar sayesinde lifin etkinliği artarak numunelerin mekanik ve durabilite performansını geliştirecek."

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