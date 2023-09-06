Bursa'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alana düşen yıldırım nedeniyle başlayan yangın söndürüldü.
Giriş: 06.09.2023 - 15:47 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:05
Deliballar Mahallesi'ndeki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, su ikmal aracı ve ekipler bölgeye sevk edildi.
Yaklaşık 2 dönüm alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.