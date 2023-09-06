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        Bursa'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alana düşen yıldırım nedeniyle başlayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 15:47 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:05
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        Bursa'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü
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        Deliballar Mahallesi'ndeki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

        Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, su ikmal aracı ve ekipler bölgeye sevk edildi.

        Yaklaşık 2 dönüm alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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