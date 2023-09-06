Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren acil tıp teknisyeni Bursa'da toprağa verildi Bursa'da doğum yaptıktan sonra "kronik atriyal ve bağırsak disritmi" (CAID) hastalığına yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden acil tıp teknisyeni (ATT) Kübra Nur Palut'un cenazesi, Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi.

Bilecik Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis ambulansında görevli olan ve 3 yıl önce "Göktürk" ismini verdiği oğlunu dünyaya getiren Palut, doğumdan sonra rahatsızlandı.

Yemek yiyemediği ve sadece damar yoluyla mama ve serumla beslendiği için, günden güne eriyerek 45 kilodan 28 kiloya kadar düşen Palut'a sindirim sistemini ve kalbi etkileyen CAID hastalığı teşhisi kondu.

Palut, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi.

Hastaneden alınan cenaze, İnegöl ilçesine getirildi.

Yeşil Cami'de kılınan namazın ardından Palut'un cenazesi, Kavaklaraltı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Palut'un ailesi ve yakınları katıldı.