Orhaneli Merkez Kur'an Kursu'nda yaz dönemi kapanış etkinliği yapıldı

Kur'an kursu öğrencileri, velilerine ve yakınlarına öğrendikleri surelerden ve ilahilerden örnekler sundu.

Etkinlikte, temel dini bilgilerden test usulü bilgi yarışması yapıldı. Her sınıftan ilk 3'e girenlere ödülleri Orhaneli Müftüsü Ahmet Fuat Çandır, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Özen ve İlçe Vaizi Muhammet Koç tarafından verildi.

Yaz Kur'an kursu boyunca Orhaneli Merkez Kur'an Kursu ve bütün camilerde toplam 885 öğrenci eğitim gördü. 4-6 yaş Kur'an kurslarına ise 47 öğrenci katıldı.

Program sonrasında Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt tarafından öğrencilere ve velilere dondurma ikram edildi. Yaz kursu boyunca hayırseverler tarafından öğrencilere dondurma, çikolata, kek gibi ikramlarda bulunuldu.

İlçe Müftülüğü yetkilileri, çocuklarını yaz kurslarına gönderen velilere, ikramlarıyla katkı sağlayan hayırseverlere, fedakarlık göstererek çocuklara faydalı olmaya çalışan imam hatiplere, Kur'an kursu öğreticcilerine teşekkür ederek, öğrencilere başarılar diledi.