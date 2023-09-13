AK Parti Bursa'da 5 ilçe başkanının ataması yapıldı

AK Parti Bursa İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Gemlik İlçe Başkanı Osman Alemdar, İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut, Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu görevlerinden istifa etikleri anımsatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, şu ifadeleri kullandı:

"Yıldırım, İznik, Gemlik, Karacabey ve Mustafakemalpaşa İlçe başkanlarımızın istifalarının ardından, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızla yapılan istişare ve değerlendirmeler sonucu, Yıldırım ilçe Başkanlığımıza İrfan Akkaya, İznik İlçe Başkanlığımıza İnanç Şahin, Gemlik İlçe Başkanlığımıza Tevfik Yılmaz, Karacabey İlçe Başkanlığımıza Gültekin Saygısever, Mustafakemalpaşa İlçe Başkanlığımıza da Mutlu Turgut’un atamaları gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'na iz bırakacak AK kadrolarımız şehrimize hayırlı, uğurlu olsun. İlçe başkanı olarak atanan dava arkadaşlarıma gönülden muvaffakiyetler diliyorum."