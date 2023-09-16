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        Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı Bursa'da gerçekleştirilecek

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) 2023 Ulusal Yarışma Takvimi'nde yer alan 2023 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı "Baja Resital", 29 Eylül-1 Ekim'de Bursa'da düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 12:17 Güncelleme: 16.09.2023 - 12:22
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        Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı Bursa'da gerçekleştirilecek
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        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) 2023 Ulusal Yarışma Takvimi'nde yer alan 2023 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı "Baja Resital", 29 Eylül-1 Ekim'de Bursa'da düzenlenecek.

        Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) tarafından organize edilen etkinlikte 25 otomobil sporcusu yer alacak.

        Kulüp Başkanı Ömer Burç, AA muhabirine, bu yarışın en önemli özelliğinin mukavemet ve dayanıklılık olduğunu söyledi.

        Yarışların toplam 4 ayaktan oluştuğunu belirten Burç, "Yarışın yapıldığı şehirler Bursa, Düzce, Bolu ve Denizli olacak. Yarışın ilk ayağı Düzce'de yapılacaktı ancak temmuz ayında yaşanan sel felaketi nedeniyle yapılamadı." dedi.

        Burç, tamamlanacak 4 ayağın sonunda yarışçıların "Türkiye şampiyonu" ünvanı alacağını dile getirerek, "Bursa yarışımız 29 Eylül'de Bursa Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi önünden başlayacak. Oradan Dağyenice Göleti'nden Atlas Mahallesi'ne kadar yapılacak özel etabı geçip daha sonra o günün dereceleriyle bir sıralama alacaklar." diye konuştu.

        Daha sonra Mustafakemalpaşa'ya gidecek yarışçıların ilçeye bağlı Muradiye Sarnıç Mahallesi'ne geçeceğini anlatan Burç, "Suuçtu Şelalesi'nden geçip Karapınar Mahallesi'ne kadar 70 kilometrelik bir özel etabı geçecekler. Gerçekten 100 metreden 1000 metreye kadar yükselecekler. Yarış içerisinde yaklaşık 2 kere 100 metre ile 1000 metre arasındaki bir rakım değişikliği yaşayacaklar." ifadesini kullandı.

        Burç, yarışmanın Bursa ayağının 1 Ekim'de tamamlanacağını sözlerine ekledi.

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