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        GÜNCELLEME - Bursa'da şafak vakti helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

        Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 08:44 Güncelleme: 19.09.2023 - 08:44
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        GÜNCELLEME - Bursa'da şafak vakti helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
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        Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde ve Mustafakemalpaşa ilçesinde çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı.

        Özel harekat polislerinin evlere "koçbaşı" kullanarak girdiği operasyonda helikopter de havadan destek verdi.

        - 88 şüpheli yakalandı

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yürütülen yapılan soruşturma kapsamında, Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 140 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

        Açıklamanın devamında, "Operasyonda 88 şüpheli yakalanmış olup, 43 şüpheli cezaevinde bulunmaktadır. Yakalanan şüphelilerin Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde adli işlemleri, 9 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam etmektedir. Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda; 10 gram metamfetamin, 70 gram esrar, 2 kök kenevir, 6 adet tabanca, 293 adet fişek, 2 adet tüfek, 4 adet kartuş ve 2 adet hassas terazi ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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