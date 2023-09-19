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        GÜNCELLEME 2 - Bursa'da şafak vakti helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

        Bursa'da uyuşturucu satıcısı oldukları iddia edilen 140 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 15:51 Güncelleme: 19.09.2023 - 15:51
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        GÜNCELLEME 2 - Bursa'da şafak vakti helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
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        Bursa'da uyuşturucu satıcısı oldukları iddia edilen 140 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ilişkin çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezinde ve Mustafakemalpaşa ilçesinde çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı.

        Özel harekat polislerinin, evlere "koçbaşı" kullanarak girdiği operasyonda, helikopter de havadan destek verdi.

        - 88 şüpheli yakalandı

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince 140 zanlıya yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

        Açıklamada "Operasyonda 88 şüpheli yakalanmış olup, 43 şüpheli cezaevinde bulunmaktadır. Yakalanan şüphelilerin Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde adli işlemleri, 9 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

        - Operasyona 2023 personel, 250 ekip katıldı

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre de operasyonda 2023 personel, 250 ekip, 13 dedektör köpeği, 3 İHA ve bir helikopter yer aldı.

        Zanlıların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 21 kilo 500 gram metamfetamin, 300 gram esrar, 1 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, 11 bin 192 sentetik hap, 24 kök kenevir, 11 uyuşturucu hap, 19 tabanca, 293 fişek, 4 av tüfeği, 22 kartuş, 5 hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyona ilişkin görüntüler de basınla paylaşıldı.

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