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        Bursa'da tarım arazisinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 20:38 Güncelleme: 19.09.2023 - 20:57
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        Bursa'da tarım arazisinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

        Kırsal Sadağı ve Serçeler mahalleleri arasındaki Sadağı Kanyonu mevkisinde tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Helikopterin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Söndürme çalışmalarına helikopter, 5 arazöz, 3 su tankeri ve 70 personel katıldı.

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