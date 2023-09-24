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        Bursa'da trafik kazasında beton mikserinin sürücüsü öldü

        Bursa'nın İznik ilçesinde iki beton mikserinin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 13:23 Güncelleme: 24.09.2023 - 13:52
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        Bursa'da trafik kazasında beton mikserinin sürücüsü öldü
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        Bursa'nın İznik ilçesinde iki beton mikserinin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        İznik-Yenişehir kara yolunun Derbent mevkisinde, İznik istikametine seyreden Ersoy Öztepe (43) idaresindeki 16 NLY 23 plakalı beton mikseri, aynı istikamette ilerleyen M.Z.Ç. (45) idaresindeki 16 NRE 81 plakalı beton mikserine arkadan çarparak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Ersoy Öztepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan M.Z.Ç. ise ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Öztepe'nin cenazesi İznik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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