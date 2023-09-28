Orhaneli'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alana düşen yıldırım nedeniyle başlayan yangın söndürüldü.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alana düşen yıldırım nedeniyle başlayan yangın söndürüldü.
İlçe merkezine yakın Çırpı mevkisinde ormanlık alana yıldırım düşmesinin ardından dumanın yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.
Yaklaşık 2 dönüm alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.