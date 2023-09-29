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        Bursa'da maraton nedeniyle 1 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

        Bursa'da, 1 Ekim Pazar günü yapılacak "Eker I Run Koşusu" nedeniyle Osmangazi ve Nilüfer ilçelerindeki bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 14:56 Güncelleme: 29.09.2023 - 14:56
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        Bursa'da maraton nedeniyle 1 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
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        Bursa'da, 1 Ekim Pazar günü yapılacak "Eker I Run Koşusu" nedeniyle Osmangazi ve Nilüfer ilçelerindeki bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, maraton ve diğer koşuların pazar günü 07.00-14.30 saatlerinde Osmangazi ilçesi Uludağ Milli Parkı ve Nilüfer ilçesi Orhaneli Yolu, Lefkoşe Caddesi, Beşevler Kavşağı güzergahında düzenleneceği belirtildi.

        Bu nedenle bazı güzergahlarda önlem alınacağı duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "1 Ekim Pazar günü bu güzergahlarda saat 07.00'den itibaren ilimiz Nilüfer ilçesi Beşevler Kavşağı-Eker Meydanı'ndan başlayacak olan Eker I Run Koşusu, Lefkoşe Caddesi-Kent Ormanı Kavşağı-Misi Köy Kavşağı-Gümüştepe Misi Köyü Kavşağı-Nilüfer ilçesi Orhaneli-Keles yolu Doğancı Jandarma Karakolu yolu, Osmangazi ilçesi Uludağ Milli Parkı ve güzergahlarında, etkinlik bitinceye kadar bağlantı yolları ile cadde ve sokaklar arası araç trafiğine kapatılacaktır.

        Ancak Beşevler Kavşağı-Lefkoşe Caddesi-Kent Ormanı Kavşağı-Misi Köy Kavşağı-Gümüştepe Misi Köyü Kavşağı-Nilüfer ilçesi Orhaneli-Keles yolu Doğancı Jandarma Karakolu yolu şehir merkezine geliş istikametindeki yol trafik dubaları ile bölünerek gidiş-geliş olarak kullanılacaktır.

        Ayrıca, Bursa Uludağ yolu Kurbağa Kaya Teleferik İstasyonu Uludağ Et Mangal (Kirazlı köyü sapağı) arası Bursa'ya iniş yönünde kontrollü trafik akışı sağlanacaktır."

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