Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Bursa'da sıralama turlarıyla başladı

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) 2023 ulusal yarışma takviminde yer alan 2023 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı "Baja Resital", Bursa'da sıralama turlarıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 18:41 Güncelleme: 29.09.2023 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Bursa'da sıralama turlarıyla başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) 2023 ulusal yarışma takviminde yer alan 2023 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı "Baja Resital", Bursa'da sıralama turlarıyla başladı.

        Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) tarafından organize edilen ve bir alışveriş merkezi önünden başlayan etkinlikte 25 otomobil sporcusu yer alıyor.

        Dağyenice Göleti'nden Atlas Mahallesi'ne kadar yapılacak özel etabı geçen yarışçılar, günün dereceleriyle sıralama alacak.

        Yarışçılar yarından itibaren Mustafakemalpaşa ilçesinde Muradiye Sarnıç Mahallesi'nden başlayarak, Suuçtu Şelalesi'nden geçip Karapınar Mahallesi'ne kadar 70 kilometrelik bir özel etabı geçecek.

        Toplam 4 ayaktan oluşan ve 1 Ekim'de tamamlanacak Bursa ayağı sonunda yarışçılar "Türkiye şampiyonu" unvanı alacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni yağışlara hazırlıklı olalım
        Yeni yağışlara hazırlıklı olalım
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        New York sele teslim
        New York sele teslim
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        Ünlü futbolcu intihara teşebbüs etti
        Ünlü futbolcu intihara teşebbüs etti
        İstanbul Park kapışması
        İstanbul Park kapışması
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        O apartman için yıkım kararı!
        O apartman için yıkım kararı!
        İşte nedeni
        İşte nedeni
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Demet Akbağ istifa etti
        Demet Akbağ istifa etti
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        "Kahraman değilim, hayata karşı endişemi sanatla aktarıyorum!"
        "Kahraman değilim, hayata karşı endişemi sanatla aktarıyorum!"
        TEKNOFEST gençliğinin ayak sesleri
        TEKNOFEST gençliğinin ayak sesleri
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        Metal dedektörüyle küpe ararken bakın ne buldular!
        Metal dedektörüyle küpe ararken bakın ne buldular!
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Merak uyandırmaya devam edecek"

        Benzer Haberler

        Bursa'da gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırının sanıkları hakim karşı...
        Bursa'da gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırının sanıkları hakim karşı...
        Bursa'da "2. Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu" yapıldı
        Bursa'da "2. Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu" yapıldı
        Bursa'da maraton nedeniyle 1 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
        Bursa'da maraton nedeniyle 1 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
        Orhangazi'de trafo patlaması nedeniyle ağaç ve otluk alanda yangın çıktı
        Orhangazi'de trafo patlaması nedeniyle ağaç ve otluk alanda yangın çıktı
        Terkinler çetesi lideri Nazi Terkin ile 2 oğlunun da olduğu 16 şüpheli tutu...
        Terkinler çetesi lideri Nazi Terkin ile 2 oğlunun da olduğu 16 şüpheli tutu...
        Bursa´da e-ticaret ve e-ihracat konferansı düzenlendi
        Bursa´da e-ticaret ve e-ihracat konferansı düzenlendi