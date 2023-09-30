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        Bursa'da yapılan Türkiye Baja Şampiyonası'nda ilk gün yarışları tamamlandı

        Bursa'da yapılan 2023 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı "Baja Resital"de, çekişmeli geçen ilk gün yarışları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 19:02 Güncelleme: 30.09.2023 - 19:09
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        Bursa'da yapılan Türkiye Baja Şampiyonası'nda ilk gün yarışları tamamlandı
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        Bursa'da yapılan 2023 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı "Baja Resital"de, çekişmeli geçen ilk gün yarışları tamamlandı.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) 2023 ulusal yarışma takviminde yer alan şampiyonanın ilk günü, Mustafakemalpaşa ilçesindeki yarışlara sahne oldu.

        Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) tarafından organize edilen etkinlikte, dünkü sıralama turlarına katılan 25 otomobil sporcusu yer aldı.

        Yarışçılar Muradiye Sarnıç Mahallesi'nden başlayarak, Suuçtu Şelalesi'nden geçip Karapınar Mahallesi'ne kadar 70 kilometrelik bir özel etabı geçti.

        Toplam 4 ayaktan oluşan ve yarın tamamlanacak Bursa ayağı sonunda yarışçılar, "Türkiye şampiyonu" unvanı alabilmek için kıyasıya mücadele etti.

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